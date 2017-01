Bocage Présidentielle : Alexandre Jardin en campagne mardi

0

Alexandre Jardin, écrivain et cinéaste qui a annoncé, en décembre dernier, sa candidature à l’élection présidentielle, sera dans le Bocage mardi 24 janvier. Il devrait se rendre notamment à Mauléon pour rencontrer les acteurs de l’expérimentation Zéro chômeur et également à Argentonnay. Alexandre Jardin a lancé Bleu Blanc Zèbre (BBZ), « un mouvement citoyen regroupant 200 opérateurs de la société civile tels que des associations, des fondations, des acteurs des services publics, des mairies, des mutuelles ou des entreprises réalisant une action efficiente permettant de résoudre un problème de la société en impliquant les citoyens dans sa résolution » et la Maison des citoyens.