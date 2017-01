Bocage L'orchestre trad va faire école

0

Développé depuis trois ans à l'école Pérochon de Courlay, l'orchestre à l'école trad fait figure d'exemple. Des enseignants de différentes régions de France, de passage ce mardi, vont s'en inspirer pour développer des formations similaires dans leur établissement.

« Si l'application peut être différente, dans la manière de porter le projet par exemple, l'idée est bien de partager la philosophie qui a guidé la démarche », insiste Stéphanie Pineau-Coulon, directrice du Conservatoire de musique.

A Courlay, le plus remarquable est sans doute l'investissement de l'ensemble des élèves de CM2. « Il y a divers niveaux de motivation, bien sûr. Mais tout le monde suit le groupe ». Mieux : ce volet musical est même de nature à capter l'attention « d'enfants qui n'étaient pas loin du décrochage scolaire. On les sent, désormais, moins en difficulté », observe Gérard Cadot, directeur.

Plus d'informations dans « Le Courrier de l'Ouest » de mercredi 11 janvier, édition Deux-Sèvres.