Bocage Le buzz du clip 100 % bressuirais de Q-dar [vidéo]

0

Pour son nouveau single, « Ma jolie », l'artiste Q-dar (originaire de Beaupréau en Maine-et-Loire) a choisi de tourner son clip à Bressuire. Résultat : près de 11 000 vues, en une dizaine de jours !

Le 10 décembre dernier, Q-dar a investi le bowling bressuirais, un endroit qu'il connaît bien pour y avoir travaillé un temps. « Il me fallait un lieu sympa, pour le tournage du clip. Je connais les responsables et j'ai des attaches ici. » Le chanteur a activé son réseau local afin de trouver des figurants de Bressuire, Terves ou encore Combrand. « Mon épouse a assuré les prises de vue. Et j'ai fait le montage. C'est une affaire familiale. »

Lire aussi « Le Courrier de l'Ouest » de vendredi 13 janvier, édition Deux-Sèvres