Bocage « Le burn out, c'est dur à vivre »

Ce jeudi, à 20 heures, au cinéma le Fauteuil rouge, le film « Lulu, femme nue » sera suivi d'un débat sur le burn out. Un Bocain a accepté de témoigner. Il raconte cette maladie et comment il s'en est sorti.

« Un lundi matin, j'ai dit à ma femme : j'arrête de bosser. Tu appelles un médecin. La veille, je me souviens, j'avais regardé un film où un employé, présentant son travail, se voyait plusieurs fois repris par son patron qui avait employé l'expression « C'est de la merde ». Moi, j'étais perfectionniste. Je m'investissais dans mon travail, j'amenais des dossiers à la maison. On me demandait beaucoup sans reconnaissance mais avec toujours des critiques ».

Le Bocain s'en est sorti. « Le burn out, c'est dur à vivre. Il faut un sacré tempérament. On est la génération du travail. Durant la maladie, le regard des autres m'a blessé. C'est même terrible, choquant. Aujourd'hui, j'ai une force d'observation, davantage de sérénité, de la sagesse aussi. Mais j'estime qu'on peut travailler très sereinement sans avoir à subir une pression de… merde ».

