Bocage La rando des vieux camions

À l'initiative de l'association, Camion club de France, des véhicules de collection sont partis samedi matin de Saint-Porchaire, du dépôt de Roland Bertaud transporteur bressuirais bien connu.

Au programme, « un périple de 160 km sur le week-end avec arrêt samedi soir à Pescalis et retour cet après-midi à Bressuire après des visites et passages à Vouvant, Mervent, Réaumur, Montournais, Pouzauges, Saint-Mesmin ». Stéphane Roméro et son épouse sont les guides de ce week-end, organisé par l'association nationale, Camion club de France.

