Bocage Ils veulent défendre leur bifteck

Les acteurs de la filière viande se mobilisent pour faire connaître leurs métiers et contrer leurs détracteurs. Un débat était organisé, mardi, dans le cadre de la Foire-expo qui sera inaugurée vendredi.

« On est malmené par la crise économique et, en plus, nos métiers sont incompris. Nous les vivons avec passion et les attaques nous blessent », dit Michel Brossier, éleveur et responsable d'Interbev Pays de la Loire (association interprofessionnelle du bétail et des viandes).

« Nous devons faire face à une forte pression médiatique et de la société : nos animaux sont-ils bien traités ? Trop d'empreinte carbone. Trop de consommation de viande, etc. Nous nous sentons un peu persécutés… ».

