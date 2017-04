Bocage En quête de l'épée de Louis Bodin

0

En s'intéressant à ses ancêtres, Jean-Pierre Mortaud a découvert des parcours insoupçonnés. Il lance un appel, afin de retrouver l'épée d'honneur remise à Louis Bodin, capitaine de paroisse à Boismé.

« Il reçut en récompense, à la Restauration, une épée d'honneur. » Une distinction rare. Cette histoire, Jean-Pierre Mortaud la raconte afin que « les nombreux descendants de ces deux frères Bodin de la Gueffrie disséminés dans le Bocage et dans les alentours veuillent bien regarder dans leurs greniers… L'épée de Louis Bodin s'y trouve peut-être encore, à moins qu'elle ne soit pieusement conservée dans une armoire ou au contraire exposée dans le séjour d'une maison. On ne peut exclure qu'elle ait été enlevée à la famille, lors des perquisitions vexatoires des années 1830. » La retrouver et pouvoir l'avoir en main constituerait, pour Jean-Pierre Mortaud, un formidable aboutissement.

