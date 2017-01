Bocage Ces retraités adeptes de grand fond

0

Il y a différentes façons de découvrir les richesses patrimoniales de France. L'option motorisée est évidemment la plus commune. Jean-Pierre Paillat et Jean-Francis Pouhet, eux, sillonnent les plus belles régions de l'hexagone à la force des mollets.

Le duo, licencié au Spiridon du Bocage bressuirais, est inconditionnel des épreuves longue distance, dite de grand fond. Entendez par là des défis qui dépassent, souvent largement, le marathon. A 67 et 68 ans, Jean-Pierre Paillat et Jean-Francis Pouhet sont les vaillants doyens de cette association, qui réunit une bonne trentaine de fondus d'endurance.

« On fait des choses qu'on pensait impossibles. Au départ, on s'en faisait tout un monde », se souvient Jean-Pierre. Depuis, aucun des deux ne s'est détourné de ces épreuves au long cours. Ils affichent une bonne quinzaine de « 24 heures » à leur palmarès. Et jamais ils n'ont abandonné. « Le mental, c'est 60 % de la réussite », insiste Jean-Francis. « Des bobos, il y en aura toujours. Il faut attendre le suivant pour oublier le premier ».

