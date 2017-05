Doué-la-Fontaine Bilan des travaux du Comité des fêtes de Douces

0

En septembre 2016 et pendant un mois et demi, le comité des fêtes de Douces a effectué divers travaux pour rénover la salle des fêtes dans son ensemble afin de l'agrandir et de la rendre plus conviviale.

Dans la continuité, des travaux ont été réalisés pour fermer le parking privé.

Lucienne Justeau, présidente du comité des fêtes de Douces depuis cette année nous explique :

La fermeture du parking était elle prévue dans le projet de rénovation ?

Lucienne Justeau : « Nous avons concrétisé notre projet de rénovation complète de la salle l'année dernière. Le parking situé à côté de la salle est un parking privé et il était nécessaire de le renfermer. Nous attendions que le temps nous permette de commencer les travaux ».

Quand ont commencé les travaux ?

Lucienne Justeau : « Ils ont débuté au mois de mars et se sont achevés le lundi 8 mai précisément avec la pose du portail ».

Qui a entrepris les travaux ?

Lucienne Justeau : « Nous avons fait appel à des entreprises mais pas seulement. Des membres du comité ont œuvré ».

À savoir :

Vide grenier dimanche 4 juin sur le parking de la Quincaillerie Douessine. Le concours de belote et la soirée choucroute auront lieu en novembre ou encore le réveillon aux Arènes de Doué la Fontaine en décembre. Cette année, le comité veut inaugurer une nouvelle manifestation : un vide chambre (jouets, objets…) prévu en novembre. Le comité des fêtes souhaite développer la location de sa salle.

Informations : comitedesfetesdouces.com / Facebook /

Location de la salle renseignements Michel Le Flohic au 06 28 28 93 90 ou 02 41 59 16 96

Plus d'informations dans une prochaine édtion du Courrier de l'Ouest