Doué-la-Fontaine. Le comité des fêtes de Douces fait le point

Dimanche 22 janvier avait lieu l'assemblée générale du comité des fêtes de Douces. Une quarantaine de personnes y ont participé. Au programme : bilan des manifestations 2016, actualités, annonce des événements 2017 et pot de l'amitié.

L'année 2016 a été chargée et satisfaisante grâce aux animations diversifiées : l'élection de la reine, la course cycliste, le vide-greniers, la choucroute, le concours de belote, le réveillon et la participation au Parc national régional. Ces opérations ont laissé un bilan financier récompensant. Toutes ces manifestations sont maintenues pour 2017. Le 4 février aura lieu l'élection de la reine et le 26 février la course cycliste.

L'une des actions principales pour le comité fut la rénovation de leur salle. Après avoir construit des sanitaires, une cuisine et avoir rénové la salle dans son ensemble, les prochains travaux se tourneront vers la fermeture du parking privé. Les travaux commenceront quand le temps le permettra. Les élus présents ont mentionné le dynamisme du comité et remercient le travail d'équipe pour la concrétisation de toutes ces animations qui sont « des moments de rassemblement et de convivialité ». La salle est « plus agréable et plus accueillante ». C'est une « belle réussite sans compromettre la trésorerie ».

Enfin, le comité des fêtes lance un appel à de bonnes volontés pour rejoindre le comité. Il désire aussi développer la location de sa salle pour les particuliers et les associations.

Informations : www.comitedesfetesdouces.com