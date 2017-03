Beaupréau Bientôt une salle de remise en forme

0

Dans un secteur ultra-dynamique et toujours en pleine croissance, Wefit Club va ouvrir à Beaupréau en Juin sa cinquième salle de remise en forme, après Angers, Mûrs-Erigné, Segré et Doué-la-Fontaine. David Salin en sera le gérant.

" Une ville comme Beaupréau est intéresante. Il y a beaucoup d'associations sportives, il n'y a pas de concurrence, 7500 habitants c'est un peu comme celles que l'on a déjà ouvert et on peut se rendre compte qu'il y a une forte demande. L'endroit est très propice également avec une zone qui se développe et l'arrivée prochaine d'un Mc Do.

La salle de 500 m² sera située dans la zone commerciale Super U entre Centrakor et Alain Afflelou ».

www.facebook.com/Wefit.clubBeaupreau.