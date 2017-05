Beaupréau 8 Mai : six anciens combattants à l’honneur

À l’occasion du 72e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie face aux alliés du 8 mai 1945, de nombreux Bellopratain étaient présents lundi matin.

Une délégation des anciens combattants, des élus et de nombreux Bellopratain se sont rassemblés devant le monument aux morts, pour une cérémonie de remise de décorations. Trois anciens combattants ont été décorés au monument au mort.

Pour cette commémoration le groupe de chœur des Doux Hommes était présent. Ils ont interprété pour l’occasion Le Chant des marais. Une prestation très appréciée de la population.



Claudine Rabin, maire délégué de Beaupréau a tenu à remettre en mémoire l’histoire de la famille Levy.

« Depuis 2010, chaque 8 mai, Beaupréau honore la mémoire de la famille Levy, réfugiée dans notre commune de 1939 à 1942 et dont trois de ses membres (Blanche, Jacques et Monique) ont été déportés à Auschwitz et gazés pour leur simple apparence à la religion juive. Aujourd’hui, nous devons vivre ensemble sont les valeurs de la république. Liberté, égalité fraternité. Chère famille levy, vous êtes à présent dans notre mémoire et la plaque commémorative gravée à votre nom est là pour nous le rappeler. »