Beaupréau Ripoche, 50 ans sur les routes

L'entreprise de transport belloprataine, qui emploie 125 salariés, fête son demi-siècle, ce samedi.

Sur le vaste parking de Ripoche Transports, à Beaupréau, les va-et-vient de camions s'enchaînent. Marche avant, marche arrière, coups de volants et déchargements. Pas de quoi surprendre le maître des lieux. Pensez-vous, le bal des poids lourds, cela fait plus d'un demi-siècle que Charles-André Ripoche le connaît. Née en 1963 de l'association entre Charles et Marie-Louise Ripoche et le frère de cette dernière, Georges Tuffreau, l'entreprise de transport fête ce samedi son 50e anniversaire officiel. Celui qui l'a vue se constituer en société.

