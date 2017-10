Beaupréau Mireille Buron revisite les femmes de la Bible à la Loge

0

« Elles sont passées par ici… Elle repassera par là », tel est le titre du spectacle que la comédienne Mireille Buron donnera à la Loge le dimanche 15 octobre, à l’invitation de la paroisse Notre-Dame d’Evre.

Ce spectacle met en scène une femme contemporaine « normale », mariée et mère de famille, affairée à la corvée de repassage.

S’étant laissée toucher par les femmes de la Bible, Mireille interprète des femmes, toutes les femmes en solidarité de la vraie vie, tour à tour amoureuses, amantes et mères. Avec une tendre férocité, s’aidant de paraboles, elle interpelle le public. Un spectacle plein d’humour, de cœur, de profondeur et d’inventivité, pour croyants ou non croyants.

Spectacle « Elles sont passées par ici, elle repassera par là » - Centre culturel La Loge dimanche 15 octobre - 15 h ; Entrée 10 € ; Réservation au 06 30 85 55 97 ou au Centre Pastoral tous les matins de 10 h à 12 h et les mardi et vendredi de 17 h à 19 h, ou sur place le 15 octobre.