Beaupréau Match de basket Handisport salle du 8-Mai samedi prochain

Samedi 18 Mars, carisport Beaupréau et le club de basket Beaupréau fief sauvin basket (BFSB) organisent conjointement un match de Basket handisport salle du 8 Mai.

Celui ci verra s'opposer le club de Saint Pol de Léon à Saint Herblain pour le compte du championnat de france de nationale 2.

"C'est l'occasion de découvrir une autre manière de pratiquer le basket et de sensibiliser les gens aux handicaps. Ça permet de montrer aux spectateurs qu’il y a d’autres façons de faire du basket et que c’est possible même en fauteuil" disent les organisateurs.

Le programme :

17 h 30 : match handisport opposant Saint Pol de Léon N2 à Saint Herblain N2. 20 h 30 BFSB 1 contre l’Hermine de Nantes 3 match comptant pour le championnat régional masculin 3. Entrée gratuite