Beaupréau Les pousseurs de tirette font chanter les résidants

Mercredi après midi, le groupe d’harmonicistes « les pousseurs de tirette » a animé le service Saint Louis des établissements Saint Martin

« Une fois par mois, nous faisons intervenir un groupe qui vient jouer dans les différents services de l’établissement » souligne Josiane Bigot, animatrice de la structure.

Les résidants ont pu chanter et danser sur des airs connus, tels que "emmenez moi", pour un flirt, le petit vin blanc.

Pour le groupe de musiciens composé de trois bellopratains Gérard Musset, Jean Michel Boistault et Jean François Brin, deux Rémiygeois, Michel Griffon et Jean Marie Martin et un Choletais, Jean Dumont c’est toujours un plaisir de venir jouer dans des structures comme celle-ci.

Contact pour le groupe : 06 61 58 54 07 ou 06 78 23 58 35.