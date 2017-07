Beaupréau Les pionniers du Jumelage honorés outre-Rhin

0

Un des temps fort des festivités qui se déroulent actuellement en Allemagne, à l’occasion de la commémoration du 30e anniversaire de la signature du jumelage entre Münsingen et Beaupréau, aura été vendredi la réception officielle, à l’Allenberg Halle, à laquelle ont participé 450 personnes.

Cette réception s’est déroulée sous le signe de l’internationalité : outre un fort contingent de Souabes et de Bellopratains étaient présentes des délégations des autres villes jumelles de la cité du Bade Wurtemberg, comme des Suisses de la ville homonyme de Münsingen, des Hongrois de Mezöberény ainsi qu’une délégation galloise d’Abergavenny, ville jumelle de Beaupréau. À l’occasion de cette soirée, plusieurs membres des comités de jumelage français et allemand ont été honorés, notamment pour Beaupréau, Jean Moreau, Nancy Humeau, Jean Paul Cavaignac (absent) et Dominique Bioteau.