Beaupréau Le Cercle Saint Martin en recherche de bénévoles

L’assemblée générale du Cercle Saint Martin s’est déroulée dimanche dernier devant une vingtaine de sociétaires.

Hubert Plessis, secrétaire de l’association et Michael Cerclé, président adjoint et sortants ont tenu à mettre en avant que pour l’année 2018, il va y avoir un gros problème en effet, quatre autres membres du bureau seront sortants et non rééligibles. Ils ont donc lancé un appel à tous les sociétaires pour trouver des bénévoles pour rentrer au sein de ce bureau. Si à l’assemblée générale de l’année prochaine personne ne se présente, il ne restera que trois personnes pour assurer le fonctionnement du cercle. Dans ce cas-là, il serait possible de dissoudre l’association. Hubert Plessis a tenu à souligner « il y a 40 ans, nous étions dans le même cas qu’aujourd’hui. Puis une équipe, c’est remonté et a remis les choses en place. Il est donc possible qu’un groupe d’entre vous reprenne le flambeau. Merci à tous dis réfléchir »