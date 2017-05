Beaupréau La 12e remise des attributions des Bouchons de l’Espoir 49

0

Les bouchons de l’espoir 49 se sont réunis samedi dernier pour la 12e remise d’attributions des dossiers en cours. 11 dossiers ont été validés par l’association.

Comme tous les ans pour cette remise d’attribution l’émotion des nominés était forte. Après avoir rempli leur dossier, et surtout la validation de l’association, ils se sont vus remettre les sommes demandées ou attribué par l’association. Les membres de l’association aussi dévoilée la misent en place d’urnes à bouchons qui a été financée par le Lions club Angers Val de Maine.

L’association a distribué 10 726 € à des établissements ou particuliers ayant besoin d’un soutien pour mieux vivre avec les handicaps : cela va de l’aide à l’aménagement de véhicules à l’achat d’un fauteuil électrique, en passant par des séjours pour enfants ou adultes.

Prochaine collecte : le 6 mai à Saint-Macaire-en-Mauges ; le 10 mai à Bouchemaine ; le 14 mai à Villeveque ; le 20 mai à saint-Sylvain-d’Anjou ; le 3 et 4 juin au festival printemps de Saint-Sylvain d’Anjou ; le 3 juin à la journée J.S.P de Le-Viel-Baugé ; le 24 juin au forum des Asso de Soucelles et le 1 et 2 juillet à la fête communale de Beaupréau.

Contact au 02 41 32 26 57 ou sur www.bouchonsdelespoir49.com