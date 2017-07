Beaupréau-Jumelage : les bellopratains visitent Ulm

0

Arrivés pour la grande majorité jeudi soir, les participants aux fêtes du jumelage ont été accueillis à la mairie de Münsingen par la municipalité représentée par la maire Mike Münzing et le comité de jumelage local présidé par Birgit Hartwig.

Les visiteurs se sont rendus vendredi en train à Ulm, ville de 125 000 habitants distante de quelque 50 km, où ils ont pu visiter, par groupes accompagnés de guides locaux, notamment la cathédrale et son clocher qui culmine à 161 mètres, ainsi que des quartiers pittoresques, commet ceux proches du Danube et qui, par le passé, ont connu une grande activité.