Beaupréau Ils courent pour la première fois le marathon de Paris

Jean-Michel Vincent, le papa de 55 ans, et Emilie, sa fille de 30 ans, ont couru pour la première fois le marathon de Paris.

« C’est Emilie qui m’a entraîné dans cette aventure, licenciée à la Roche sur Yon, elle voulait relever le défi. Moi, je cours pour mon plaisir mais j’aime également relever des défis, alors j’ai dit, on y va », raconte Jean-Michel

« C’est impressionnant et ça vaut le coup d’être vécu. Quand on voit cette marée humaine rassemblée ensemble, Ca fait chaud. L’organisation est parfaitement rodée et tout s’enchaîne sans encombre. En plus, on est tombé sur une météo extraordinaire, que du bonheur ».

« Au final, je fais un temps honorable, je finis 3 308 ème en 3 h 18 mn 56 s et Emilie termine en 3 h 56 mn 11 s. Nous sommes dans les temps que nous nous étions fixés ce qui récompense le travail fait en amont. L’essentiel était de finir. Je suis très content pour Emilie qui a très bien couru et je la remercie de m'avoir permis de vivre cette aventure ».