Beaupréau Il part pour un périple de 3000 km à pied

Tout jeune retraité, un habitant de Beaupréau, Yves Beneteau partira ce samedi 1er avril faire le chemin de Saint-Jacques-de Compostelle, à pied. La particularité est qu’il fera le périple en partant et en revenant à Beaupréau, soit 3 000 km aller-retour.

Pour effectuer cette aventure, Yves marche tous les jours, à raison de 3 heures le matin et 2 heures l'après midi. Il projette pour boucler son projet, de marcher 20 à 25 km par jour, à raison de 25 jours par mois.

"Je veux me servir de cette aventure pour couper avec le monde actif et apprécier mon nouveau statut de retraité. De plus, la France est très belle, la traverser à pied va me permettre de l’apprécier encore davantage et de découvrir des endroits insolites.