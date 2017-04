Beaupréau Exposition de patchwork au centre culturel de la loge

0

Un mardi toutes les deux semaines de 14 à 17 heures, une douzaine de passionnées se retrouvent au centre social èvre et mauges pour partager leur passion du patchwork.

Marie Annick, Annie, Marie Hélène et Jacqueline nous font partager leur passion

On retrouve deux sortes de patchwork, les piècés ou les appliqués Les piècés ce sont des morceaux que l’on coût les uns aux autres tandis que les appliqués, nous les recouvrons d’une doublure et on peut les matelasser.

Nous nous inspirons de catalogues, mais nous faisons également travailler notre inspiration, cela nous fait travailler les méninges, disent souriantes les couturières.

Exposition à la loge

Pour apprécier le travail réalisé par les personnes de l’atelier une exposition aura lieu salle Renée Plard à la loge le samedi 6 mai de 15 h à 18 h, le dimanche 7 mai de 10 h à 18 h et le lundi 8 mai de 15 h à 18 h.