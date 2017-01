Beaupréau-en-Mauges Trois ans de partenariat pour l'insertion

0

Le Plan Communal d’Insertion (PCI) a été renouvelé pour trois ans (2017-2019).

Depuis 1994, une convention de partenariat fédère cinq organismes autour d’un projet global d’insertion. La commune de Beaupréau-en-Mauges, le centre social Evre et Mauges, l’Association intermédiaire des Mauges (AIM), l’Atelier d’insertion des Mauges (ATIMA) et l’Association pour le développement de l’intérim solidaire (ADIS INTERIM) coordonnent leurs efforts pour accueillir et accompagner les publics en difficulté sociale et professionnelle.