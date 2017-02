Beaupréau-en-Mauges Les lycéens en échange scolaire à Münsingen

0

La semaine avant les vacances, 51 élèves de troisième et de seconde du lycée Notre-Dame de Bonnes Nouvelles (NDBN) ont participé à un échange scolaire en Allemagne. Ils se sont rendus à Münsingen, la ville jumelée avec Beaupréau.

Les élèves ont été accueillis pendant 10 jours dans la famille de leur correspondant.

Grâce aux visites et à des moments intenses d’échanges sportifs et culturels, les élèves ont pu réinvestir et améliorer leurs acquis linguistiques.