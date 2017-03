Beaupréau-en-Mauges 2694 élèves au ciné-concert du loup

0

« Même pas peur du loup », le ciné-concert présenté par Label Caravan est programmé toute la semaine à la Loge, dans le cadre de la saison de Scènes de Pays.

2 694 élèves de petites, moyennes et grandes sections des Mauges vont sympathiser avec l’animal à quatre pattes. Cet épatant spectacle met en lumière sept petits bijoux du cinéma d’animation russe, américain, anglais et français réalisés entre 1943 et 2014.

Les deux multi-instrumentistes, Ollivier Leroy et Anne-Laure Bourget, accompagnent en direct ces images par de subtiles associations entre compositions et bruitages.