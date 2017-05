Beaupréau Élections législatives : des permanences pour les procurations

0

Pour faire face aux futures procurations des élections législatives, Le commandement de la BTA de Beaupréau a organisé des permanences destinées à ces opérations.

Cette organisation n’a pas pour but de refuser les procurations hors ces permanences mais d’organiser cette mission afin de restreindre la gêne que cela peut entraîner aux missions judiciaires et de surveillances de la gendarmerie et de faciliter l’accueil des personnes voulant faire des procurations et restreindre le temps d’attente pour cette opération.

Cette mission sera renforcée par un ou deux réservistes gendarmerie et aura lieu dans les locaux de BTA de Beaupréau.

Les dates de permanences sont les suivantes :

- Mercredi : 31 mai/2 017 de 14 h 00 à 17 h 00

- Samedi : 3 juin 2017 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

- Mercredi : 7 juin 2017 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

- Vendredi : 9 juin 2017 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

- Mercredi : 14 juin 2017 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

- Vendredi : 16 juin 2017 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00



Une note d’information pour la population sera affichée dans chaque mairie ainsi qu’à l’accueil de la BTA de Beaupréau

Cette information sera également communiquée aux mairies et par voie de presse.

Il est également organisé une permanence pour les procurations : à la maison de retraite du Pin-en-Mauges, le 31 mai 2017 de 9 h 00 à 12 h 00 et à la maison de retraite de Jallais, le 7 juin 2014 de 9 h 00 à 12 h 00.



Si la personne souhaitant établir une procuration ne peut se présenter à ces dates, le planton de l’unité prendra en

compte la procuration en semaine de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 et le dimanche de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00.