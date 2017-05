Beaupréau Comment être soutenus à domicile

0

En parallèle de sa mission d’accompagnement individuel des personnes âgées, le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) de mauges communauté organise sur son territoire des actions collectives menées en partenariat avec les communes et les différents acteurs des domaines du social et de la santé.

Le CLIC de mauges communauté s’est donc associé aux CLIC de maine et Loire pour conduire une action commune d’information.

Celle ci aura lieu vendredi 19 mai à 15 heures, salle du relais du bois au pin en mauges et est ouverte à tous. Pour plus de renseignements appeler au 02 41 71 77 00.

Elles sera animée par Mme Sylvie Martin Renaud directrice du service compensation à domicile et en établissements médico sociaux adultes à la maison départementale de l’autonomie (MDA).