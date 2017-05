Beaupréau Cinq enfants avaient eu la peur de leur vie dans l'incendie

0

C'était la nuit du 22 au 23 avril 2016, à Beaupréau. "Je n'avais rien remarqué. C'est ma femme qui a senti la fumée vers 4 heures du matin", raconte le locataire, encore très perturbé un an après. "On a été piégés à l'intérieur sans savoir par où sortir". Il pensait avec inquiétude à ses cinq enfants, coincés comme lui et sa femme dans cet appartement situé au-dessus de la Caisse d'Epargne, rue Foch à Beaupréau.

"Cette nuit-là, il y a eu un véritable traumatisme. Il aurait pu y avoir un drame avec cette famille", a témoigné lundi Gérard Chevalier, maire de Beaupréau-en-Mauges.

Une voiture avait été incendiée devant l'agence bancaire et le feu s'était propagé à l'appartement, interdisant la sortie par la porte de l'immeuble.

Cette nuit-là, deux hommes avaient effectué un périple à travers les Mauges, fracturant des garages automobiles, pillant l'outillage et les équipements des voitures, volant des véhicules qu'ils incendiaient au fur et à mesure de leur raid.

Entre février et avril 2016, ces deux hommes, issus de la communauté des gens du voyage, ont commis 19 délits, vols par effraction, dégradations, destructions volontaires par incendie.

Lundi, le tribunal correctionnel d'Angers les a condamnés à deux ans de prison ferme. Ils ont déjà purgé six mois de leur peine en détention provisoire.

