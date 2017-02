Beaupréau Beaupréau vitrines fourmillent d’idées

0

L’association des commerçants, artisans et professions libérales Beaupréau Vitrines fourmillent d’idées pour faire connaître leurs entreprises et animer la commune : "En avril nous organisons une boucle pédestre dans les rues de Beaupréau et les zones industrielles avec des arrêts dans les entreprises ou les commerces pour mieux connaître leurs activités".

Cette randonnée sera ouverte à toute la population en alternance avec la fête du printemps que nous organisons tous les 2 ans » présentent Martine Chiron, présidente de l’association, et Julien Liaigre qui pilote ce nouveau projet.

Au-delà de cette annonce lors de l’assemblée générale qui rassemblait bon nombre des 68 adhérents, ce fut l’occasion de dresser un bilan positif de l’année écoulée et décider « de renouveler le stand de la Petite Angevine et le marché de Noel car nous nous apercevons que ces rendez-vous permettent de faire connaître les entreprises locales et nous constatons que les habitants s’intéressent de près au local » se réjouit la présidente.