Beaupréau Avec leur capsule de bière, La Rombière s’est vue remettre un diplôme

Pour de nombreux Bellopratains, la brasserie de la Romblère est déjà très connue pour la qualité de ses produits depuis sa création en 2010. Il y a quelques jours, elle a reçu un diplôme de la médaille de bronze de la plus belle capsule de bière française 2 016 qui a été décerné par le forum des capsules de bière française.

Le jury était présidé cette année par Jürgen Thelen, assisté de Pierre Blanc et de Mickaël Cerclé. « Notre Forum est né il y a 15 ans. Nous récompensons les brasseries pour leurs capsules depuis six ans. Ainsi, 18 d’entre elles ont déjà été mises en valeur par notre initiative. En 2016, 60 votes se sont prononcés pour les trois médailles. »