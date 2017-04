Beaupréau 41 ème Tour des Mauges les 6 et 7 mai

0

Vendredi soir, avait lieu la présentation officielle du 41e tour des mauges qui se courra les 6 et 7 mai. Il y régnait une ambiance particulière, car il se fera sans Lucien Piton disparu au début de l'année.

Sans trop de bouleversement on peut noter une particularité pour le Dimanche après midi qui verra les coureurs passés dans les dix communes déléguées de Beaupréau en mauges (sauf Saint Philbert en mauges qui subit des travaux de réfection).

18 équipes au départ

18 équipes de six coureurs de 1re, 2e et 3e catégories seront au départ pour effectuer les 260 km réparties en trois étapes. Le Beaupréau vélo sport, sera composé d’une équipe jeune avec de réelles ambitions. Maxime Lusson, Valentin Bertin, Mario Vincent, Antonin Bessonneau Thomas Couet et Julien Bien feront tout pour faire briller les couleurs de leur club.