Beaupréau 200 danseurs en spectacle les 10 et 11 juin

0

200 danseurs de l’association l’ADB (Association danse Beaupréau) se produiront sur la scène de la Loge, les 10 et 11 juin prochains. Ils danseront à l’occasion de leur spectacle baptisé « Au fil des pages », samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 heures. Les danseurs de modern jazz, de hip-hop et les tout petits de l’éveil prendront part au spectacle.

Duré : deux heures avec entracte.

Billetterie sur place. Tarifs : 9 € adulte, 7 € de 13 à 18 ans, 5 € de 5 à 13 ans, gratuit moins de 5 ans. Réservations : adb.danse.beaupreau@free.fr