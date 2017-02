Beaumont-en-Véron Deux sénatrices favorables à la fermeture de Pontourny

0

Esther Benbassa, sénatrice (EELV) du Val-de-Marne, et Catherine Troendlé, sénatrice (LR) du Haut-Rhin, viennent de rendre public leur rapport sur le thème « Désendoctrinement, désembrigadement et réinsertion des djihadistes en France et en Europe », qui n'est pour l'instant qu'un « bilan d'étape ».

Dans ce rapport, elles reviennent longuement sur le fonctionnement du « centre de déradicalisation » de Pontourny (Indre-et-Loire) dont la fermeture est demandée avec insistance par les voisins du lieu, mais aussi par certains élus.

Les deux sénatrices vont également dans ce sens. Elles écrivent en effet : « Au-delà des erreurs ayant émaillé la mise en place du dispositif expérimental, la question de l'efficacité du modèle d'un « centre de déradicalisation » est clairement posée. Plusieurs élus locaux ont d'ailleurs appelé à sa fermeture, estimant que l'expérimentation, qui a eu le mérite d'être tentée, a désormais montré son manque d'utilité. Plusieurs éléments appuient cette position au regard de la configuration actuelle du programme. »

