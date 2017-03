0

En DRH, dimanche, l'équipe fanion de Beaufort a partagé les points avec Brétignolles au stade Roger-Serreau, sur le score de 1-1. La réaction de Vincent Bailloux (entraîneur US Beaufort-en-Vallée) : « J’ai des regrets sur ce match. Après avoir concédé un penalty en première période, nous avons dominé la deuxième face à une équipe réduite à dix. Nous avons très rapidement égalisé par Dimitry Blaisonneau. Malheureusement, nous n’avons pas concrétisé nos deux occasions très nettes. Nous avons même manqué un penalty dans les arrêts de jeu. Cependant, c’est une prestation très encourageante face à une équipe de haut de tableau. Pendant ce temps en première division Mazé a créé la petite surprise chez le voisin Longué victoire 2-1.

En 2e division, un jour sans pour les joueurs de Mathieu qui malgré un bon début de match ne sont jamais parvenus à prendre l'ascendant sur un adversaire Saint-Sylvain, vainqueur 1-0, accrocheur et concerné par la lutte pour le maintien. Prochain match dimanche face à Baugé.

En 3e division, après avoir mené 2-0 à la pause Beaufort C a encaissé 3 buts en 9 minutes et s'incline finalement 4-2 face à La Bayard Saumur, Corné n'a pas été en réussite, défaite face Seiches Marcé B 6-2, Brion a tenu une mi-temps chez le FC Angers, ensuite les locaux ont pris lascendant et incrivent 2 buts, scre final 2-0. la rencontre StMathMénitré Noyant a été reportée.