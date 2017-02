Beaufort Beaufort B et Durtal jouent la 2e place dimanche à Roger Serreau.

0

Dimanche en DRH, l'US Beaufort en Vallée (7e) se rend à La Chapelle Basse Mer (4e), battus à l'aller 3-1 les Beaufortais aimeraient ne pas revenir bredouilles.

En première division Mazé (11e) reçoit La Pommeraye (9e) défaits 4-2 à l'aller, l'USM visera mieux cette fois-ci.

En 2e division l'affiche du week-end se jouera au stade Roger Serreau, à 15h00 Beaufort B (3e) reçoit Durtal (2e), les 2 équipes sont égalité avec 37 points, et à l'aller il n'y avait pas eu de vainqueur 0-0, partie trè indécise en perspective.

En 3e division, Corné (2e) devra être vigilent du côté de Angers SCA B (5e), Beaufort B (10e) se déplace à Jumelles (4e), mission impossible pour SaintMathMénitré (6e) chez le leader invaincu (12 victoires) Allonne Brain.

En 4e division, Auverse B (10e) Mazé B (11e) Brion (4e) Angers Croix Blanche C (3e) et SaintMathMénitré B(12e) Angers FC (2e). 3 rencontres en 5e division, Beaufort D Auverse B, Seiches C Corné B et Jumelles B Brion B.