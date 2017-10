Beaufort Deuxième journée: pas de vistoires chez les équipes fanions

0

En DRH Beaufort A partage les points avec Mouilleron (85), l'USB a très vite ouvert la marque par Tristan Richard (12e) puis s'est fait rejoindre(70e), une petite contre performance à domicile qui ne terni pas le moral de son entraîneur Vincent Bailloux " les résultats ne sont pas là, mais je ne suis pas inquiet, l'état d'esprit de mes joueurs est irréprochable, les victoires viendront".

En 2e division Beaufort B revient de la Vaillante Angers B avec le partage des points obtenu en fin de rencontre par Benjamin Foin score final 1-1, très lourde défaite de Corné à domicile face à l'EA Baugeois, le score 5-0, Mazé s'incline 1-0 à Allonnes.

En 3e division, Brion prend ses premiers points à domicile face à Brissac B 1-1, but de Matthieu Nay, Beaufort C l'emporte 2-0 à domicile grâce à des réalisations de David Soyer et Etienne Baudin. SaintMathMénitré obtient le partage des points à Andard Brain B 1-1.

En 4e division, Corné B Longuenée C 4-0, SaintMathMénitré B perd 3-0 à Saint Gemmes Sur Loire B. En 5e division Beaufort D gagne 8-0 à SaintMathMénitré C, Carlos Villacis et Giedrus Kozikis ont inscrit 3 buts, autres buteurs Anthony Flécheau et Antoine Brossier, Brion B gagne 2-1 contre Val Baugeois B et Brion C perd 5-0 à Fougeré.