Beaufort-en-Vallée 200 jeunes aux rencontres d'athlétisme

L’US Beaufort athlétisme organisait samedi après-midi des épreuves ouvertes au stage Roger Serreau. Cette la compétition phare du club a rassemblé plus de 200 athlètes , encadrés d’une cinquantaine de bénévoles. Les jeunes non licenciés (à partir de 8 ans - nés en 2008), ont participé au saut en longueur,au triple bond, au saut à la perche, le poids, aux épreuve de sprint 60m et 100m plat 60m haies ainsi qu'une course de demi-fond le 1000 mètres, de quoi rendre joyeux participants et organisateurs.

Retour en détail dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest