0

Le 1er octobre, Beaufort sera l’un des grands rendez-vous de la course à pieds dans la région avec 2 000 participants attendus grâce à ses 200 bénévoles et son fidèle speaker Alain Dohin qui prendra soin de citer presque tous les coureurs qui franchissiront la ligne d’arrivée. Inscriptions sur le site du club (ESVA Beaufort) vont débuter le 1er août, ne pas oublier le certificat médical de moins d’un an, avec la mention compétion en course à pied.

Retour en détail sur les conseils de Jean Pierre Besnard avant la compétition dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest.