Beaufort-en-Vallée Football : un week-end mitigé

Dimanche, l'US Beaufort s'est incliné 3-1 chez le 2e du groupe B de DRH Mûrs-Erigné. Très vite mené 2-0 (5e, 20e) les vistieurs ont dû courrir après le score face à des joueurs expèrimentés. Mené 3-0 Beaufort a réduit la marque en toute fin de match par Jason Chasles. 7e au classement, 3 points devant le dernier les Beaufortais doivent très vite engranger quelques victoires.

Corné bat Huillé 6-3

L'US Corné (2e) recevait Huillé (3e) dimanche au stade Daniel-Rouget. Vainqueur 6-3 les hommes de Julien Lenoir, l'entraîneur, n'ont pas eu la partie si facile que cela. Malmené lors de la première pèriode, Corné a rejoint les vestiaires à la pause sur la score de 2-2. Les locaux ont réagi par la suite et ont inscrit 4 autres buts : score final, 6-3. Les buteurs : Alexandre Morin (3) Thibault Lemeunier (2) et Julien Maillet. La réserve s'est imposée sans jouer, forfait de ASD Noyant C.