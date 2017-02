Beaufort Une passion pour l'apiculture

0

D’abord apiculteur amateur, Thierry Narcés a évolué en professionnel, après avoir suivi une formation.

Il possède aujourd’hui 150 ruches, dont huit ont été récemment installées sur le site naturel restauré des Marais de Beaufort-en-Vallée. Le rucher d’élevage, qui permet d’élever des reines et de constituer des essaims, est à son domicile. Les autres sont disposées ici et là, à Beaufort, Brion, Mazé, Longué, Chigné et jusqu’à Saumur. « J’essaie de rester dans un périmètre raisonnable de 30 km autour de Beaufort, mais qui me permet néanmoins de diversifier ma production. »

