Beaufort Saint-Pierre Montrevault élimine Beaufort 2-0

L'USB Beaufort et leurs supporters on fait le voyage en car pour ce quart de finale de la coupe de l'Anjou. Saint Pierre Montrevault qui occupe la première place de son groupe de DRH a fait l'essentiel en première mi-temps et rejoint les vestiaires à la pause sur un score qui ne variera plus par la suite.

La réaction de Vincent BAILLOUX (entraîneur de l’US Beaufort-en-Vallée) : « On perd contre une formation coriace, solide et expérimentée de Saint-Pierre Montrevault. Après un premier but très chanceux (centre loupé qui finit en lucarne) et un deuxième but magnifique (enchaînement superbe des attaquants), le match était terminé. je félicitations à cette équipe de Saint-Pierre Montrevault qui mérite largement sa victoire. J’espère sincèrement qu’ils gagneront la coupe, car ce club le mérite largement pour son état d’esprit et son ambiance. Je suis fier de mes petits et jeunes joueurs pour ce match et de l’attitude qu’ils ont dégagée tout au long du match !"