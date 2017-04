Beaufort Quart de finale coupe de l’Anjou Montrevault Beaufort.

0

Les dirigeants beaufortais se sont rendus au siège du district lors du tirage au sort du quart de finale de la coupe de l’Anjou. Beaufort s’en ira à Saint-Pierre-Montrevault leader du groupe C de DRH le dimanche 9 avril. Avec 7 victoires et 2 nuls en championnat, les Choletais sont invaincus dans leurs installations.

Mais Eric Coveau se souvient que l’année passée, les Beaufortais se sont qualifiés en coupe à Saint-Pierre, et comme l’USB s’est donné de l’air au classement il est permis d’espérer. Il faudra toutefois faire trembler les locaux qui sont actuellement leader de leur groupe C de DRH.

Saint Pierre Montrevault US Beaufort dimanche 9 avril stade de l’Ecusson1 coup d’envoi 15 heures.