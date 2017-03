Beaufort Plus de 200 jeunes attendus aux rencontres d’athlétisme.

0

L’US Beaufort athlétisme organise samedi après-midi des épreuves ouvertes au stage Roger-Serreau.

C'est la compétition phare du club qui rassemble plus de 200 athlètes chaque année, encadrés d’une cinquantaine de bénévoles. Les jeunes non licenciés (à partir de 8 ans - nés en 2008), peuvent y participer, sous réserve de certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition.

Au programme courses sprint et demi-fond, perche, longueur, poids, disque, triple bonds.

Chaque année le club propose pour des moins jeunes, une épreuve du 1 000 m. A l’occasion de ces rencontres d’athlétisme, se côtoient esprit sportif et convivialité, remise ses récompenses en fin d’après-midi.

Renseignements et inscription préalable indispensable 02 41 66 30 18 ou usbeaufortathletisme@gmail.com