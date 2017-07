Beaufort Mise en place d’un parquet au Bourg de Gée

0

Le Bureau de la société de Boules de Fort du Bourg de Gée innove et prépare son « parquet ». Une dizaine de bénévoles se sont relevé les manches pour mettre en place un parquet pliant, dont le stockage est prévu le long du jeu. Il sera replié sur 4 épaisseurs, de chaque côté, posé sur des bastaings eux-mêmes posés sur des plots de réglage de hauteur qui sont supportés par une épaisse mousse qui protège le jeu de boules. Auparavant le parquet était emprunté à la société La Pelouse ou à un particulier de Mazé qui en possède un. Cependant le transport de ces lattes de 6 mètres environ était difficile, encombrant et lourd, pour les sociétaires de plus en plus âgés de la société du Bourg de Gée. Le parquet est financé par la société et les sociétaires et représente un coût de 5000 euros de matériaux, la main d’œuvre était assurée par les bénévoles. De nombreuses manifestations pourront être organisées telles que « la choucroute » (le 1er avril de chaque année), « la morue » (le mercredi des cendres), le challenge des Bons Jeans (le jour de la St Jean), les grillades (en septembre), les moules/frites (début novembre), et bien sûr les 5 challenges annuels. La pose du parquet ne prendra que quelques heures la veille des évènements. Dès le week-end des 26 et 27 août, pour la St Louis de Gée, les portes ouvertes permettront au public, de jouer et de participer aux démonstrations. C’est le 16 septembre que le parquet sera inauguré pour les grillades.