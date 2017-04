Beaufort Mazé Brion et Corné s'imposent

0

DRH.

Beaufort revient de La Haie Fouassière avec le partage des points 1-1 but de Dimitri Blaisonneau.

1ere division.

La belle surprise du week end est venu de l'US Mazé qui s'est imposé, premier succes en déplacement, à ChristoSéguinière 3-1.

2e division.

La réserve de Beaufort en baisse de régime, s'incline à domicile face à Vernantes Vernoil 2-1, Maxime Baudouin est le buteur Beaufortais.

3e division.

Beaufort C s'impose à Longué B 3-1, Corné repousse Brain Andard de la tête du classement en s'imposant à domicile 3-2, SaintMathMénitré non communiqué.

4e division.

Brion en déplacement a mis un peu plus d'une mi-temps pour prendre la mesure de l'équipe des Rairies, Samuel Trompette et Julien Simon ont inscrit chacun 2 buts dans les 20 dernières minutes de jeu et voilà Brion qui s'empare de la 2e place du groupe C. Saint Philibert SaintMathMénitré B 3-1, Mazé B Fougeré 1-4.

5e division.

Brion B très diminué a résisté 41 minutes à Corné, la 2e pèriode a été plus compliquée pour les joueurs du président Nay et la réserve de Corné en profite pour inscrire 5 autres buts score, final 6-0.