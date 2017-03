Beaufort Les livres déménagent

0

C’est l’heure du grand déménagement à la bibliothèque municipale de Beaufort-en-Anjou.

Depuis mercredi, tous les livres, revues, CD et DVD sont rangés dans des cartons, avant d'être transportés vers leur nouvelle demeure, plus claire et plus spacieuse, place de la République.

C'est une belle page qui se tourne pour Martine Paviot, qui fut la première bibliothécaire municipale de Beaufort. Grâce à son investissement, cette amoureuse de la littérature a permis le développement du site.

Une interview à lire dans Le Courrier de l'Ouest du vendredi 10 mars (éditions Nord-Anjou et Saumur).