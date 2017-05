Beaufort Les halles sous le charme

0

Ce dimanche, un public nombreux a investi les Halles de Beaufort pour la cinquième édition du "Printemps de Diapason".

En première partie la Chorale Diapason, sous la direction énergique de son chef de chœur, François Rannou, a entraîné le spectateur dans des univers musicaux très différents, allant de la Renaissance à nos jours. Des œuvres classiques autour de Schubert, Brahms et Poulenc, ont côtoyé des pièces contemporaines allant de la chanson française "chez Laurette" ou québécoise "la complainte du phoque en Alaska", aux extraits de comédie musicale "Memory" et de musiques de film "le magicien d’Oz" et "la Panthère Rose.

En seconde partie l’Ensemble Vocadélys fort de ses treize chanteurs et de sa pianiste, sous la direction de Pierre-Olivier Bigot, a offert à un public sous le charme un programme tout en nuances, douceur et sérénité.

Il a interprété des œuvres de compositeurs français, comme "le Ruisseau" de Gabriel Fauré pour chœur de femmes et les "Quatre prières de saint François d’Assise" de Francis Poulenc pour chœur d’hommes, des œuvres de compositeurs américains, comme "Prayer of saint Francis" d’Allen Pote, "Hymn of Peace" de Mary Mc Donald et le très enlevé "Gloria" de Carole Stephens.

Enfin, comme pour remercier un auditoire déjà comblé les deux chœurs se sont réunis pour interpréter un magnifique "Cantique de Jean Racine" de Gabriel Fauré sous la direction de François Rannou.