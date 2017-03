0

Ludovic Douaire, peintre installé à Vernantes, a repris l'entreprise AMC de Mickaël Charobert.

"L'activité est similaire à la mienne et me permet d'être plus présent sur la Vallée", indique Ludovic Douaire, qui a repris une boutique rue du Gl Leclerc pour y entreproser son matériel.

Contact : 06 63 83 15 16.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest de ce lundi 13 mars, éditions Nord Anjou et Saumur.