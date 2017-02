Beaufort Le vent va-t-il souffler en faveur des équipes de la vallée ?

0

La tempête qui sévit sur le département va-t-elle porter profit aux équipes de la vallée ? Réponse ce dimanche aux alentours de 17 heures.

En DRH, Beaufort (8e) se rend à La Croix Blanche Angers (11e), l'USB se souviendra qu'elle l'avait emporté 1-0 à l'aller à Roger Serreau.

En D1, Mazé (11e) a empoché sa seule victoire à domicile 3-2 contre Le Fuillet Chaussaire (7e), demain ce sera le match retour en terre Choletaise de quoi donner des idées aux joueurs de l'USM.

En D2, une belle occasion pour la réserve de Beaufort (3e) de se relancer à Roger Serreau face à Briollay (12e) aller 3-1.

En D3, l'US Corné (2e) reçoit Huillé Lézigné (5e) vainqueur à l'aller 2-1 les rouge et noir voudront confirmer à domicile. SaintMathMénitré (7e) déjà victorieux 2-1 à l'aller, reçoit Longué B (12e) et voudra montrer que sa déconvenue du week-end précédent (revers 5-0 à Gennes) n'était qu'un accident de parcours. Beaufort C (10e) se rend à Saint Lambert des Levées (6e) aller 1-3.

En D4, la rencontre indécise se jouera entre Fougeré (4e) et Brion (3e), à l'aller les 2 équipes s'étaient quittées sur un score de parité 3-3. Mazé B (11e) reçoit Saint Philbert du Peuple (8e) et Parçay (6e) SaintMathMénitré B (12e).

En D5, Beaufort D saint Philbert du Peuple B, Corné B Noyant C et Brion B Jarzé.